111學年度國中會考成績公布，教育部統計，今年五科都拿下5A的考生共計8.39％，比率比去年8. 18％上升，私立華興中學校長曾騰瀧分析學校落點，前三志願與去年相近，建國中學落在34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分，但松山高中預估為30.8分，拿下五科都在30分的人數稍為多一些，會比以往高0.2分左右。

曾騰瀧表示，成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.8分；至於高職部分，高職部分，大安高工電機、電子、資訊三科分數落在27分，其餘科系則落在18至26分，其他高職10分以上都有機會。

曾騰瀧推估，要上大同高中約29.6分、政大附中為28.6分，至於社區型高中，就要看學生就讀的意願，像是中崙高中約28.6分、麗山27.6分、大直高中約26.8分，整體而言，公立高中14到15分以上就可錄取。

曾騰龍表示，新北近幾年推動就學在地化，像是校定特色課程、獎學金等，都吸引學生在地就讀，因此預估板橋高中、北大高中今年分數有機會再提高；曾騰瀧呼籲考生，填志願時可以夢幻、落點和保險三類學校，各選填1到2所學校，總計加起來5個志願，對考生來說比較有機會。