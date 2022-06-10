資誠（PwC）10日指出，全球已有38％的傳統金融領域的對沖基金（避險基金）投資加密貨幣，較前一年增加17個百分點，幾乎是倍數成長。而加密貨幣對沖基金2021年資產管理規模近41億美元，較去年成長8％，其中比特幣標的約占八成六。

PwC與加密貨幣基金公司CoinShares、另類投資管理協會（AIMA）近期共同編制《2022全球加密貨幣對沖基金報告》指出，加密貨幣市場近來出現巨大波動，比特幣已從2021年11月的歷史高點每顆6.69萬美元下跌至今年6月10日的每顆3.01萬美元，跌幅約55％。

不過，隨著數位資產交易獲得認可，資誠報告顯示，已有更多傳統金融領域的對沖基金選擇投資加密貨幣，並且創建了更多專業加密貨幣對沖基金。

報告指出，大多數投資數位資產的傳統對沖基金只是試水溫，57％的對沖基金在數位資產中的管理資產總額不到1％。但值得注意的是，有20％的傳統對沖基金，其數位資產占資產管理規模的5％至50％。此外，有67％目前已投資於數位資產的傳統對沖基金，計畫在2022年底之前投入更多資金到數位資產領域。

資誠認為，2021年加密貨幣對沖基金總數全球超過300個，且仍在加速成長。至於監管的不確定性是對沖基金投資的關鍵議題，投資經驗和監管制度的確立，可支持加密貨幣基金的成長。

本次接受調查的加密貨幣對沖基金平均管理資產規模從2020年的2,340萬美元增加到 2021年的5,860萬美元，管理資產中位數從850萬美元快速增加至2,450萬美元。從2020年到2021年，管理資產額超過2,000萬美元的加密貨幣對沖基金的比例從46％增加到59％。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務會計師吳尚燉表示，最近某些加密貨幣的崩盤顯現出數位資產的潛在風險，波動性亦將繼續存在，但數位資產投資市場正趨成熟，隨之而來的不僅是更多專注於加密貨幣的對沖基金及更具規模的資產管理，還有更多傳統基金願意投資加密貨幣市場。