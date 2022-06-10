行政院300億租金補貼專案將於7月開放申請，內政部不斷聲稱，房客申請不須經過房東同意，民眾黨立委賴香伶今天批評，只要租屋黑市不解決，房東不願曝光租屋行為，房客就不敢報稅，補助形同虛設，呼籲政府推動租屋實價登錄，並讓租屋契約適用《消費者保護法》，打破租屋黑市，保障租屋族權益。

賴香伶指出，台灣租屋市場長期存在價格不透明、資訊不對等、隨意炒作等問題，《租賃住宅市場發展及管理條例》將租屋市場納入實價登錄，但很遺憾內政部依舊在委員會審查時仍表示「租屋納入實價登錄會影響市場安定」，迴避修法。

賴香伶表示，租屋是消費行為，契約應適用《消保法》，才能強化保障租屋權益。民眾面對租屋糾紛，多以《租賃條例》第16條申請政府免費調處，但實務上曠日廢時且效力有限。依消保處函釋，反覆出租物件者可認定為「企業房東」，出租行為得以《消保法》規範，應該該函釋納入《租賃條例》中，讓房東適用《消保法》罰則。

民眾黨新北市議員參選人王如意表示，內政部統計2021年上半年空屋約81.29萬宅、占全台約9.13％，其中新北市空屋12.83萬宅、空屋率約7.76％；桃園市空屋近7.75萬宅、空屋率8.92％，全台有那麼多空屋，租金卻一路走高，很多屋主寧願空屋，也不願意降價出租，最主要的原因便是預期房價還會繼續走高，因此若要落實居住正義，應從打壓房價著手。

民眾黨團表示，租屋行為、租屋時價登陸納入《消費者保護法》規範，下會期會持續努力來推動，期盼朝野共同努力，弭平承租契約雙方的權利落差，讓租屋市場越來越透明，保障民眾租屋的權益。