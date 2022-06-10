基隆社區大學與暖暖大菁農場日前舉辦一場別開生面的「古法打藍工作營」。讓參與者在採集大菁後重新種植復育，並且在溪流中漂洗自己手作的藍染作品，在發揮獨特創意的同時體驗傳統工藝，並延續先民與自然和諧共生的精神。

基隆社大表示，這場活動結合了水保局、基隆市教育處、產發處、暖暖區公所等部門共同投入能量創新設計，使得活動甫一開放即告額滿。基隆社區大學校長蔡素貞指出：基隆有得天獨厚的山海河資源匯聚，除了擁有獨特的絕美景觀，暖暖區大菁農場一帶更是淡蘭古道中路的重要棧點，在歷史文化及國家綠道計畫中都占有舉足輕重的角色。

蔡素貞說，近來社區大學除了與在地組織合力延續淡蘭古道大菁藍染的產業文化、推動手作步道人才培訓及古道修復實作等計畫。大菁農場負責人王國緯老師也分享，大菁藍染不僅是純天然、友善環境的傳統工藝，活動的設計也融合自然地景與生態復育，希望喚起民眾對於環境永續的重視。

這場活動是由參與者先合作採集了100多公斤的大菁篩揀與回植復育、將菁葉放入古法製作的大礐池中發酵、歷經三天翻攪及凝固沉澱為染料，再由農場老師傳授絞染技法並融合學員的創意製作，參加活動的學員都開心地展示他們的作品。

蔡素貞認為，現正進行的城市博覽會，讓基隆許多文化史蹟與景觀據點都更加具有親和力與方便性。而走入巷弄與山間更能探索基隆獨有的韻味與人文風貌，隨著疫情趨緩民眾不妨安排多時間，走入基隆、閱讀基隆、細細品味基隆之美。