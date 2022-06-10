前軍情局上校林翰，遭大陸策反為共諜的軍情局學長王宗武收吸為下線，洩漏軍情局敵後情報工作人員名單，收賄美金7萬多元，被判刑8年6月確定，入監服刑，法務部矯正署已核准他假釋案，最快下周出獄。

至於被大陸策反為共諜的王宗武，被判刑18年確定，目前仍在服刑中。

據了解，王宗武是陸軍官校75年班畢業，在軍情局擔任特種情報官，1992至1994年間，由軍情局先後4次派赴大陸情蒐，陸方國安單位獲悉王為軍情局敵後工作情報人員，布建吸收他。

至於林翰則是陸官85年班畢業，曾在軍情局擔任勤務大隊隊長、戰情官，因受過通訊與電子專業訓練，轉往總體情報作戰計畫處擔任特勤官，也曾派駐大陸從事情蒐任務。

王宗武從臥底變共諜後，因為曾任軍情局特種情報官緣故，知悉軍情局內部組織編制與敵後布建模式，除每年定期出國，將軍情局人事資料、駐外情報員名單等機密資料交付陸方，還返台發展組織，2013年吸收剛從軍情局退伍的林翰，2人每次提供情報可獲約1萬美元酬勞，每年還固定有1萬至3萬美元的「工作費」。

2015年3月檢調收網，台北地檢署指揮國安站搜索並傳喚2人到案。王宗武坦承吸收林翰為下線，但辯稱是因身分曝光才不得已；林雖坦承收賄，卻辯稱大陸早就掌握部分軍事機密，因此不算洩密。

北檢訊後諭知王、林2人交保，但數日後，台灣高檢署隨即再傳喚2人，訊後依外患罪、國家機密保護法，將王宗武聲請羈押，而林翰則是被請回。

2017年3月，最高法院駁回2人上訴，依違反陸海空軍刑法「為敵人從事間諜活動」等罪重判王徒刑18年，沒收犯罪所得台幣298萬；林則判刑6年，沒收犯罪所得美金7萬6000元，全案定讞。林翰因另案由檢察官聲請定應執行刑8年6月確定。