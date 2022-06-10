平常沒有補習的盧昱君（左二），考前衝刺期跟著學校進度走，有不懂的就問老師，保持作息正常睡眠充足，考出滿點佳績；校長温順德（左一）指今年的好成績印證國中部精緻專業的辦學成效。右起國中部主任鄭元忠、導師吳怡玲、學生盧昱君。（校方提供／謝瓊雲台中傳真）

僑泰中學今年全校5A人數共40人，預估30人可錄取一中、女中。（校方提供／謝瓊雲台中傳真）

國中教育會考成績放榜，台中市僑泰高中國中部盧昱君考出111積點滿點的好成績，一舉拿下全國榜首；不補習的她跟著學校進度走，能考出滿點佳績，她說要感謝老師們的教導，還有當天姐姐的「開釋」，讓容易緊張的她放鬆心情，才能沉穩應考。

僑泰高中校長温順德指出，今年會考5A人數再創新高，為南區、大里區最多，國中部盧昱君5科A＋＋、寫作6級分，積點111滿點，拿下全國榜首；李侑庭、莊子毅獲5科A＋＋；全校5A人數共40人，預估30人可錄取一中、女中，印證國中部精緻且專業的辦學成效。

對於會考考出滿點好成績，盧昱君感到又驚又喜；平常並未補習的她，每天按照學校安排的進度學習，遇到不懂就問老師。對於考出好成績，她感性又謙虛地歸功於導師吳怡玲和所有任課老師。

盧昱君表示，因老師們用心教導、不時關心，才能讓自己不斷向前邁進。每當遇到挑戰時，老師的叮囑就會浮現腦海，有如晨鐘一般提醒著自己，是一股響亮又讓人安心的力量。

生性容易緊張的她，擔心大考容易失常，最後這一年的衝刺期間，她除了勤加溫習功課，也常給自己打氣、做好心理建設。會考當天，姐姐對她說：「妳都來到這裡了，為何不看看風景？」簡單一句話的鼓勵，讓她緊繃的心情瞬間放鬆不少，得以沉著面對一連兩天的考試。

導師吳怡玲說，對於盧昱君的優異表現並不感到意外，昱君平時高度自律、還很熱心班務，做事既精準又有效率，每天維持正常作息，晚上不到10點即就寢，有充沛的體力學習，才能在會考奪下佳績。

校長温順德開心表示，除了恭喜考出好成績的同學，也感謝國中部教師的辛苦付出，更期許在校學弟妹們，都能以學長姊為榜樣，在課業上不斷精進，明年會考再創佳績。