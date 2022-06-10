雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2022年5月自結合併營收0.83億元，雖較4月1.36億元減少達38.43％、降至近9月低點，仍較去年同期0.64億元成長達29.24％。累計前5月合併營收7.64億元，較去年同期7.02億元成長8.92％，為僅次於2019年的同期次高。

雲品表示，去年5月中旬疫情進入全國三級警戒，雲品配合防疫措施自主性休館，使去年比較基期較低。因此，今年雖再度遭逢Omicron疫情升溫干擾，面對國人旅遊、餐飲消費力道急遽緊縮狀況，雲品仍致力繳出年增近3成表現。

雲品指出，疫情升溫嚴重衝擊觀光業，母親節檔期亦受干擾，台北君品酒店許多內用訂位轉單外帶外送料理，配合熱門餐點暢銷，致力降低營運受衝擊程度。而日月潭雲品溫泉酒店住房仍維持穩定，可見走出戶外的自然觀光景點受疫情衝擊較小。

由於疫情干擾國內餐飲及宴會市場，婚宴接單進度停滯，雲品對此聯合母公司雲朗，集結旗下10處宴會場地，破天荒祭出「舉辦10天前可無條件退還全數訂金」措施，盼在賦予靈活度及彈性下刺激至明年首季的宴會銷售，預期能帶動600場宴會下訂。

而台北君品館內開業未滿1年便獲得米其林指南餐盤推薦的義式料理餐廳「雅意」，本月初亦迎來全新廚藝團隊，並升級全新菜單，重新詮釋義大利皮埃蒙特地區的傳統義式料理，並成為台灣首家外場團隊皆通過WSET國際葡萄酒專業認證的餐廳。

展望後市，雲品攜手台泥綠能合作的委託經營案「紅葉谷溫泉綠能園區」，將於第三季展開試營運，聯手鄰近的民宿和餐飲業者共同合作，以低度開發的永續精神，致力提升台東延平鄉整體觀光資源，並落實地方關懷與在地創生。