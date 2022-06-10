大陸重慶地區預拌混凝土業者永固-KY(5546)受大陸當地疫情政策暫時停工7天影響，5月營收為新台幣3.74億元，年減16.8%，前5月營收19.17億元，年減7.9%。

永固-KY指出，今年會更著重在逾期應收帳款的回收，落實賒銷管理，甚至採取法律途徑，雖會對營收表現造成影響，然在水泥價格已轉向，且混凝土售價在產業秩序回復正常後已保持穩定下，公司期許下半年旺季營運表現能有提升。

永固-KY近期已接獲多起重慶公共工程標案，包括去年第四季開工的重慶江北機場新航站與跑道工程、重慶主城區7條地鐵軌道工程等，並同時有隧道工程、學校興建與道路拓寬等多個工程進行；今年4月公司亦再取得重慶黃桷坪長江大橋橋墩基礎工程標案，此多為3-5年的長期合約，且客戶均是政府、國營與央企，可確保公司長期產量穩定與收款正常。

永固-KY表示，大陸重慶市政府於5月底已配合「十四五計畫」，提出總額達人民幣1500億元，涵蓋24個基礎建設項目的預算編列，其中主要包含高速公路、新型城鎮化、市政基礎建設如地鐵、橋樑等都在列；永固-KY長期以來在重慶公共工程基礎建設都扮演不可或缺角色，承接標案多為當地指標性工程，可望成為此波主要受惠者之一。

此外，永固-KY日前購併當地同業取得東兆站，成為公司在重慶的第6個混凝土生產基地，預計新設的三條產線已開始進行籌設；永固-KY指出，東兆站位於重慶九龍坡，該地近期已獲重慶政府選定為西部科學城所在地，達近350平方公里區域將會納入科學城範圍，預期第四季可望正式投產的東兆站，將可趕上此波基礎建設商機。