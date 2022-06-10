我國今年4月、5月起進入新冠肺炎高峰期，一度醫療量能吃緊，民眾縱使快篩陽性仍難以排到PCR或由診所視訊確認，有勞工及雇主詢問，這段時間可以請假嗎？勞動部今天發布函釋指出，勞工使用快篩試劑陽性後，預約視訊診療或PCR採檢至接獲結果期間，請假可併入住院傷病假計算，雇主應給假，且不得因此扣發全勤獎金，並追溯至4月8日實施。

為確診醫療量能，指揮中心在今年4月8日公布「居家照護指引」，也陸續修改病例確診定義，目前只要民眾使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，經醫事人員確認，可研判為確定病例。

勞動部條件司司長黃維琛表示，但勞工要確認是否確診新冠肺炎，仍需要透過遠距視訊診療、醫師評估或PCR採檢，先前也曾有勞工接受採檢PCR時要等待結果出來，有鑑於勞工在診斷確診後隔離治療期間可申請普通傷病假，現行已放寬解釋日數併入住院傷病假計算且不得扣發全勤獎金，因此發布解釋令，凡是快篩陽性等待採檢或結果期間，雇主應依法給假，且不得扣發全勤獎金。

勞動部提醒，勞工請假時，可視個案情形，以寫有勞工姓名、檢測日期的陽性檢測卡匣／檢測片及可資證明前往現場或遠距診療紀錄，或健保快易通App、新冠病毒健康證明等；另外由於已溯至4月8日生效，因此若雇主曾扣發全勤獎金或工資，則雇主應補發。