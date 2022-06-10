指揮中心指揮官陳時中指出「1922」是外包給民間經營的專線沒有公權力，新北市副市長劉和然表示，疫情兩年多來，透過指揮中心不斷宣導「有緊急就醫需求，請撥打緊急防疫專線1922」，1922扮演的角色早已深植民心。

劉和然說，政府推動很多緊急聯繫電話，民眾成長過程都會記住，如治安問題110，發生火警就會想到119，2年疫情期間，民眾耳熟能詳一句話，就是 「有緊急就醫需求，請撥打緊急防疫專線1922」，在中央與媒體行銷下，大家都非常印象深刻。