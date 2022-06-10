洪榮宏、洪敬堯和一起談洪家音樂世家的故事。（華視提供）

蕭煌奇、浩子與曹雅雯主持的華視、公視台語台《上奅台灣歌2.0經典傳奇》本周節目主題「上奅音樂世家」就邀請到「金曲歌王」洪榮宏、「金曲製作人」洪敬堯和愛玲師母一起談洪家音樂世家的故事。

洪榮宏對音樂品質的堅持從錄影彩排中就可以看得出來，一首〈空思〉彩排就唱了7、8遍，讓主持人浩子好奇問：「我真的聽不出來，第一次、第二次和第三次，那中間有什麼分別？」洪榮宏強調很重視人聲與樂器聲音的平衡，更表示如果接了晚會表演，更會早在10天、一周前開始每天練唱。

洪榮宏7、 8歲時就和父親洪一峰在高雄今日歌廳開始演出，日後還推出了〈孤兒淚〉、〈我為你唱一首歌〉等父子合作專輯。憶起父親洪一峰，洪榮宏透露小時候的演唱都是照著洪一峰的教導來做，「每天都要發聲練習，一字一句都要按照父親要求的方式去唱」，他坦言這為自己打下很好的基礎，但也笑說：「後來我們長大都比較特立獨行，都不可能這樣做了。」

節目中更運用現代音樂科技抽取了當年年輕時洪一峰與10歲時洪榮演唱〈我為你唱一首歌〉的聲音，讓洪榮宏完成一場「跨時空三人對唱」，這差了50年的合唱讓三位主持人聽了直呼感動，被問及如果有辦法和50年前的自己，說一句話會說什麼？ 洪榮宏笑說：「辛苦了！」透露當時每一天都要練習唱歌，「頂多在星期六、日有半小時或一小時可以出去玩」，雖然回憶很辛苦但也因此才有今日的成就。

洪敬堯受訪時坦言在父親和哥哥洪榮宏的成就下壓力很大，後來在學習了編曲之後，開始走出了自己的音樂路。在洪一峰的傳記電影《阿爸》中，洪敬堯特別向周杰倫、方文山邀歌，這首同名主題曲〈阿爸，就深刻地傳達了他對父親的思念，雖然洪榮宏、洪敬堯與洪榮良三兄弟從小經歷父母離異，深埋在心底對父愛的渴望一直都在。

主持人蕭煌奇也特別和洪敬堯一同合唱了〈阿爸〉，緬懷「寶島歌王」洪一峰。洪一峰的創作生涯中鮮少寫女生唱的歌，鳳飛飛曾演唱的〈蝶戀花〉堪稱是經典中的經典，洪一峰遺孀愛玲師母與主持人曹雅雯分別用不同唱腔與編曲詮釋，讓大家聽得十分陶醉。

《上奅台灣歌2.0經典傳奇》，每週六晚間8點在公視台語台，每週日晚間8點在華視主頻首播。