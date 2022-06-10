新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復命運多舛，第一期工程曾延宕近7年才竣工，第二期修復工程去年公告招標，但廠商擔憂古蹟涉及都市計畫道路開闢問題，恐惹來地方抗爭，因此興趣缺缺，文化局為提高廠商意願，承諾負責與地方溝通，並將計畫總經費提升至5000萬，近期舉行第9度招標順利標出。文化局表示，預計本月底會召開地方說明會，並在7月動工、2024年完工。

施家古厝是日據時代全台最大木材商施坤山故居，距今已有百年歷史，2005年被指定爲市定古蹟，2012年著手進行第一期修復工程，不過因古厝位在淡水都市計畫6號道路擬定路線上，地方和文資人士看法歧異，周邊的淡水清水巖也主張遷移古蹟，儘速開闢道路，隔年議會預算遭凍結，直至2020年3月才竣工。

不過，第二期修復工程又遇到同樣困境，廠商仍擔心地方抗爭問題，投標意願低落。文化局不斷調整計畫預算、放寬匠師資格，並向廠商承諾施工期間會介入相關協調工作，歷經9次招標後，終於找到廠商願意接手。

文化局表示，第二期工程項目包括左右護龍屋桁、防水及屋瓦、正身屋瓦、石園整體修復及無障礙設施等，由於古厝後半段修復搬運材料時，必須借用清水巖土地，後續會與廟方持續溝通。

針對地方希望遷移古蹟一事，文化局補充，礙於文資法，市定古蹟沒有遷移條件，且計畫道路現地外在條件坡度無法滿足道路開闢的現行法規等因素，目前修復工程仍會維持2019年決議，改以步道銜接六號道路方式。

文化局說，目前已辦理六號道路範圍鑑界，雖然周邊土地多為市有地，但古蹟修復期間也會持續與臨地所有權人溝通，並與清水巖討論步道銜接六號道路介面的問題。