鄭寶清到桃園巨蛋體育館，關懷小朋友接種疫苗的狀況。(圖／鄭寶清提供)

鄭寶清為台灣大腳ㄚ長跑協會舉辦的「5000公尺測試挑戰賽」鳴槍。(圖／鄭寶清提供)

根據旺旺中時艾普羅民調顯示，近五成（48.9%）桃園人反對國民黨徵召張善政參選市長，僅一成多（13%）民眾接受，足證「桃園反對空降」。台聯黨主席劉一德日前公開呼籲，鄭寶清是民進黨大黑馬，成功的台鹽經驗、立委任內卓越政績、勤跑基層等三大特質，定能獲得選民認同，率領民進黨打贏選戰。

從韓國瑜罷免案通過後，民眾早已厭惡政治人物動輒帶職參選，騎驢找馬，「做好、做滿」成為民眾對政治人物誠信承諾的重要要求。

現有桃園市長參選者，張善政無官無職，民眾黨賴香伶立委帶職參選，如果民進黨也提名一個帶職參選的人，無論有沒有辭官，都是背叛當年支持者的行為，正如同強行徵召張善政的「程序不正義」一樣，成為選戰的「攻擊破口」，恐將未選先敗！

地方自治的精神，就在於地方政情、地域特殊性，中央必須尊重在地民意，推舉熟悉當地政情的人才，如果動不動就要指派空降，那就失去了地方自治的意義，也不會得到民眾支持與認同。

因此，民進黨想要勝選、延續執政，推出的人選就必須有幾個指標性的條件。首先，現任市長鄭文燦政績卓越，應該推選出在地優秀的同志，而不必透過外來的光環加持即可勝選，從國民黨民調證明，「空降人選難獲民眾支持」！

其次，對照張善政、賴香伶等人資歷，他們都有一定程度的行政管理經驗，這是一個縣市首長能否迅速掌握狀況，維持執政效率的重要因素。

民進黨身為執政黨不能輸在這個條件上，放眼目前桃園在地可能人選，鄭寶清曾領導台鹽公司轉虧為盈，並且為百年公司的發展開創出第二春，條件上相對具有優勢。

再者，桃園市客家人口85萬全國最多，占全市人口的38％，主要分布於中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音、大園和大溪等地區，傳統上認為南桃園是客家族群的重鎮，與北桃園閩南族群形成對比。

在這族群地域分布，造就過去桃園南北輪治的政治傳統，這是地方政治的平衡。預計這次市長選舉會出現「三角督」的緊蹦狀態，將近4成的客家族群將是勝選關鍵。

國民黨呂玉玲本來具有在地客家優勢，但強勢徵召張善政以後頓失優勢；苗栗客家的賴香伶是客家人恐將坐享其成。因此，有優秀行政能力以及政績的鄭寶清，加上桃園在地客家身分的純正血統，將可以在「三角督」的競爭中廣納藍綠與客家票源。

鄭文燦每天有二、三十個行程勤走基層，深耕地方、了解地方需求，才能擁有超越綠營基本盤的人氣，這將是民進黨贏得選戰、延續執政的勝利方程式。