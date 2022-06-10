10日，日本有消息指稱，日本首相岸田文雄計畫最快於下周親自參訪豐田汽車總部。據悉，岸田此行是為了倡導企業要為員工加薪一事，不過，離7月參議院選舉已近在眉睫，難免會有岸田其實是為了拜票的聲音傳出。

豐田汽車發言系統，拒絕對岸田此趟豐田總部之行發表任何評論。

日媒表示，是這家日本最大且最有價值的公司，提議日相可前去參訪自己位於名古屋的大本營豐田市。一舉一動都被日企視為風向球的豐田，在年初日本勞資談判大會中，對工會所提出增加年薪以及獎金要求，全部一律照單全收。

受到通膨上漲影響，日本家庭支出也節節上升，但應該無礙當地7月10日將進行的參議院選舉。外界認為，執政的自民黨可望拿下不少選票，岸田也可免於跛腳之苦。

儘管勝券在握，岸田還是要在選前，不辭辛勞前去偏向支持反對黨的豐田工會大票倉，就有聲音傳出岸田是要更加鞏固自己的政治版圖。日媒指出，岸田希望透過這次豐田之行，讓N年都沒什麼加薪的日企，趕緊快幫員工漲薪資。