行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期走訪地方不遺餘力。鄭今日（10）趁著天氣終於放晴，專程前往新竹市北門街當地知名素食麵線店，品嚐在地小吃，該店獨特的「溫泉皮蛋」讓他眼睛一亮，直呼心情好又滿足。鄭更與麵線店的美麗老闆合照，俏皮的畫面吸引大批網友按讚。

近期全台籠罩梅雨中，各地下起滂沱大雨。鄭宏輝日前在臉書發文表示，這周迎來今年比較久的一波梅雨，特別是近幾天雨勢最大，他甚至一早即感受到一陣陣大雨的威力。

鄭宏輝強調，想到去年這個時候台灣面臨嚴重缺水，連續好幾個月大家都在祈求趕快下雨，特別希望水庫集水區的雨一定要下好下滿，新竹市還實施了「供5停2」限水措施。鄭今日再度於臉書發文表示，難得天氣終於放晴，他特別前往新竹市北門街知名素食麵線店吃早餐，美味的麵線配上一顆獨具特色的「溫泉皮蛋」，讓他充滿好心情。

鄭宏輝特別刊出多張與素食麵線及店家老闆的合影，照片中鄭笑容燦爛舀著配料豐富的麵線，美麗的老闆更對著鏡頭雙手比「Ya」，場面相當熱絡。此文也獲得近千個讚，網路迴響熱烈。