宜蘭縣今天（10日）新增確診數1259人，累計全縣5萬6394人染疫，今天新增3名死亡個案，均為女性，其中1名70多歲的長者已打滿4劑疫苗，但因長期洗腎、免疫狀況不好，確診後過世；縣府考量原住民地區腹地廣闊，防疫物資補充、就醫都較為困難，縣長林姿妙宣布，13日起實施「原鄉地區防疫升級計畫」，大同、南澳鄉公所及全縣16個文化健康站，提供有需要者免費索取快篩試劑。

縣府表示，「原鄉地區防疫升級計畫」，提供宜蘭縣16個文健站（包括南澳鄉8站、大同鄉7站，平地原住民可至羅東文健站領取）及大同和南澳鄉公所足夠的快篩試劑，提供有需要者（如有症狀或曾接觸確診者而有疑慮者）免費索取使用。

有需要者憑身分證件，每人限領1劑，另若不方便領取者，可請同戶家人協助代為領取。此外，原鄉低收入戶、中低收入戶或經社福中心服務在案的脆弱家庭的確診者，若生活上確有不便，可憑確診通知簡訊，請未隔離的親友代為向16個文健站申請及領用相關生活物資，每戶限領1份物資包。其他有急難救助需求者，也可向當地公所洽詢。

疫情方面，今天宜蘭縣新增3名死亡個案，年齡介於60歲至90多歲之間，3人都是女性，其中1人沒有施打過疫苗、另有1位已施打2劑疫苗、1人已施打4劑，3人從5月15日至6月3日陸續發病後病故。