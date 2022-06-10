大甲高中將畢業典禮打造成尋覓深海亞特蘭提斯的一場冒險旅程。（大甲高中提供）

大甲高中校長蕭建華手持三叉戟化身為海神波賽頓。（大甲高中提供）

大甲高中的畢業典禮很不一樣。（大甲高中提供）

台中市大甲高中將畢業典禮打造成尋覓深海亞特蘭提斯的一場冒險旅程，校長蕭建華手持三叉戟化身為海神波賽頓，畢業生成為是通過試煉的勇士，整場典禮結合動畫、音效、視覺等綜合呈現，相當精采。蕭建華以「心存善念 心懷感激」8字勉勵畢業同學，祝福未來的人生都能平安健康幸福。

生在疫情的時代裡，各種困難和阻礙有如海洋中的危機四伏，大甲高中畢業典禮由學生組成的畢聯會用心籌劃，以「潛海巡跡，謎城探遊」為主題，高三廣告設計與美工學程學生在師長引導下運用專長，將每個班的特色繪製成一艘艘專屬各班的潛水艇，場地布置更是宛如夢幻的深海。

大甲高中每年都有各項獎項頒給優秀畢業生，其中「特殊優良獎」及「特殊學習成就獎」是分別頒給在校期間曾在全國競賽中獲獎的優秀學子，以及持有特殊教育鑑定證明或身心障礙證明在學三年仍勤奮向上的學生。

畢業生黃建方曾因意外而坐輪椅陷入人生低潮，在師長與朋友們的鼓勵重新振作，開始重拾體育項目打桌球有了新的人生目標，由同學視角去拍出的紀錄片，能帶出的感動和影響力也是更大的，令人相當動容。

統籌畢業典禮的學務處訓育組林長榆茜提到，畢業典禮籌辦以來，最艱辛的不外乎就是疫情底下，辦與不辦的兩難，確定以實體辦理並同步線上後，除了需要克服設備上的難關、在籌備過程中遇到實體停課改線上、籌備同學確診、防疫措施繁複等各項問題，畢聯會的成員們為了帶給畢業生最美好的句點，與學務處訓育組合作無間、各司其職團結一致，完成了這次的畢典。

大甲高中校長蕭建華表示，今年的畢業生因受到疫情影響，畢業旅行、運動會等活動無法舉辦，在符合防疫規定下舉辦實體畢業典禮，讓畢業生留下美好的回憶，給予高三同學最珍貴的祝福，畢業典禮圓滿成功要感謝學校行政團隊的努力，尤其是學務處訓育組統籌規劃。

大甲高中是多元學制並且重視學生發展的學校，「特殊優良獎」表揚學生在學術領域、技藝競賽及體育的優異表現，「特殊學習成就獎」肯定學生在逆境中努力向前的勇氣，畢業生的努力與成就將成為學弟妹的學習典範。