台視《綜藝3國智》明（11日）晚8點播出「車內相親挑戰賽」，讓參與者男女配對，成功過關就有機會提早收工。楊繡惠之前才無預警宣布和白雲交往，隔日立刻澄清只是開玩笑，這次參加節目配對遊戲，笑說：「請問一下，現場哪一個可以讓我小鹿亂撞？」首度參加節目的蔡尚樺馬上表示：「不然先讓繡惠姐挑好了。」主持群表示之前張秀卿來也是和主持群玩的不亦樂乎，楊繡惠則說：「我跟她不一樣，年紀太小的我吃不下去。」

由於節目中男女比例不均，製作單位特別讓鯰魚哥換上假髮、長裙，搭配藍色眼影，化身「鯰藍方」，成為王少偉整集的指定配對搭擋，製作單位也特別將鯰魚哥遊覽車座位，安排在王少偉旁邊，鯰魚哥牽著王少偉的手，熱情表示：「我就是你的解藥、我就是你的清冠一號。」王少偉面對一連串的情話攻勢，滿臉無奈笑而不語。鯰魚哥也稱職的追著王少偉滿場跑，一有機會就抓著他的手臂猛親，嚇的王少偉直喊：「好了啦！鯰魚你口水真的很多耶！」