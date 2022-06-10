新北市中和區福祥路與勝利路口的高壓電塔，設立至今超過30年，去年多次發生爆炸起火事故，因與民宅相鄰，引發當地民眾擔憂。新北市議員張維倩接獲陳情後，馬上了解狀況並向上反應，台電今（10）日確認將展開遷移計畫，預計下個月完成工程發包，可望2025年底完工。

張維倩說，這座高壓電塔去年3度爆炸，每次都引發周遭上千戶居民停電，民眾也擔憂會造成危險，猶如「不定時炸彈」，為此張維倩向新北市政府以及台電反應，盼能加快啟動遷移專案，改善周遭居民居住安全。

民進黨立委江永昌補充，台電應該複製拆除中和大牌沿線18座高壓電塔的成功經驗，完整和地方溝通，儘速啟動遷移計畫，還給民眾居住正義。

台電今指出， 經評估後，規畫將一號連接站遷移至堤防外高灘地既設三號鐵塔旁，施工完成後可拆除既設一號至三號共3座鐵塔。

土建工程由既設一號連接站施作推管及潛鑽，穿越瓦磘抽水站及堤防至堤外高灘地新設連接站。預計在今年七月完成工程發包，工期約3年，有望在114年底前完成作業。

張維倩強調，盼台電儘速招標並在設定工期內如期如質完工，儘速拆除這座有如不定時炸彈的高壓電塔，還給民眾宜居安全的居住環境。