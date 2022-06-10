台南市今天新增6291起本土確診病例，市長黃偉哲說，台南雖連續3天確診人數一直下降，但下降幅度慢，相對於全台整體疫情下降而言，台南仍需特別注意，尤其，台南有許多南來北往民眾，大家都要注意自身防疫，才能避免疫情又起，疫情也才可望下降得比較快。

黃偉哲說，防疫記者會迄今已舉辦數百場，民眾與其在網路罵來罵去，不如做好防疫，「打鍵盤罵人不如去洗手，手乾淨，鍵盤也乾淨」。他也呼籲，雖然多數小孩已接種疫苗，但大人仍需避免帶孩子趴趴走，大人打3劑都可能染疫，小孩才打1劑，更不能掉以輕心。

台南7日新增7487例、8日新增7053例、9日6355例，今天6291例，連續3天確診人數呈現下降趨勢。衛生局長許以霖說，台南截至目前有16萬1416人染疫，台南市民確診者占總人口8.71％，台南疫情高低起伏伏，從7日以來一路往下降，預期接下來幾天仍會持續往下降。

許以霖說，目前台北、新北疫情都已明顯下降，中南部也趨緩，希望本周末疫情波峰能愈來愈往下走，減少個案數。此外，他也公布，全國確診病例占人口百分比約11.48％，台南占比約8.71％，相差2.77％，尤其，0-9歲全台為14.94％，台南10.86％，明顯低於全國。

他說，目前為止，5到11歲已超過8萬人接種疫苗，據統計，台南仍有12％小朋友尚未施打疫苗，呼籲疫情仍險峻，提醒家長盡速帶小孩施打疫苗。