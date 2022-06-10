我國空軍駐美F-16A/B戰機，其中11架日前預計飛返回台，8日經關島後抵達花蓮基地，預計回到漢翔公司進行性能提升至F-16V構改，但7日降落夏威夷時，其中一架因遭遇起落架故障成功迫降，機頭受損。但空軍被迫延後計畫，其中6架在今(10日)下午3點20順利降落花蓮基地。

我駐美F-16戰機返台升級在夏威夷機場遇「犁田」意外，其中 6架下午已飛抵花蓮基地。(讀者提供)

我駐美F-16戰機返台升級在夏威夷機場遇「犁田」意外，其中 6架下午已飛抵花蓮基地。(讀者提供)

據了解，除了受損戰機外，另外4架可能會再延後返台。這批戰機從亞利桑那州路克基地起飛時，機身上都還塗裝美軍機號。但離開夏威夷基地前，疑似都已塗上原本隸屬空軍原本機號。

下午飛抵花蓮基地的戰機，分別是機號6804、6602、6620、6669、6679、671等六架。預計將會陸續飛回台中清泉崗漢翔公司進行構改。

我駐美F-16戰機返台升級在夏威夷機場遇「犁田」意外，其中 6架下午已飛抵花蓮基地。(讀者提供)

據《夏威夷即時新聞》7日報導，州交通部發言人說，這架戰機的起落架未展開。戰機約下午2時45分硬著陸，雖然並沒有人受傷，但工作人員為了移走戰機，4R跑道關閉好幾小時，所有的飛機被迫使用8R跑道。從網友提供的照片中則可看到，戰機機頭著地，機尾捕捉鉤已放下，拉住攔截鋼繩，現場有消防車和其他工作人員戒備。

我在美國亞歷桑那州路克基地進行人員訓練的21中隊10架F-16戰機，將陸續分批飛回台灣進行性能提升（構改），這次是首批，下半年還有一批。而按計畫是由美飛官把未構改的飛機，飛到花蓮空軍基地，休息數日後，再把已構改的飛機，飛回美路克基地。不過，也有一說，飛回去的戰機，有我飛行員參與，但軍方不願說明。

事實上，去年5月13日，空軍駐美10架F-16戰機，其中6架在路克基地展開訓練任務，經10次空中加油，飛行約10小時超過1萬公里後，返台降落到花蓮空軍基地，進行F-16V性能提升。