南投縣10日新增1530人確診，染疫身亡累計56人，針對確診死亡個案，縣府慰助10萬元起跳、衛生福利部喪葬慰助金10萬元，合計至少20萬元，縣府依確診身亡名單直接撥款，家屬不必提出申請；至於衛福部的喪葬慰助金，縣府可為民眾代辦。

衛生局統計，南投縣確診死亡累計56人，亡者多數是65歲以上老人，大部分有慢性病史，其中9人送到醫院前死亡。

縣長林明溱表示，民眾染疫身亡，令人不捨，縣府比照施打新冠疫苗死亡慰助方案，設籍南投縣新冠肺炎確診死亡民眾，低收入戶發給20萬元慰助金、中低收入戶15萬元、一般民眾10萬元。

衛福部也有10萬元喪葬慰助金，縣府社會及勞動處表示，依中央規定民眾可以自行申請，如需要縣府協助，縣府社勞處救助科開設單一窗口，請洽詢（049）2248750，相關資訊可以上網查詢。（https：／／covid19.mohw.gov.tw／ch／cp-5188-61909-205.html）