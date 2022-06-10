台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)5月合併營收為86.3億元，月增12.78%，再創歷年同期新高，網購年中最大購物盛事618將至，富邦媒momo《618年中大促》登場，希望能推升6月業績表現。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年5月合併營收約86.3億元，月增12.8%，年增6.1%，再創歷年同月新高，5月momo網路購物營運佔比約達95%，業績年增為6.7%。

富邦媒表示，去年因疫情升級三級警戒墊高基期，但熱絡母親節商機，帶動專櫃保養品、按摩椅、運動器材等銷售；momo與品牌攜手造節實力挹注買氣，如羅技、石頭科技、三星、白蘭氏等超級品牌日皆繳出彈跳式的業績成長；5月隨著疫情升溫，防疫用品如酒精、殺菌燈，以及保健食品等皆持續熱賣，而momo推出的防疫箱也熱銷一空，推升今年5月合併營收持續創歷年同期新高，亦是單月歷史第三高，累計1至5月合併營收約392.1億元，較去年同期成長21.4%。

6月網購年中最大購物盛事即將來臨，富邦媒表示，momo 《618年中大促》暖身慶登場，今年加足馬力大手筆回饋，希望能帶動6月業績成長。