澳洲好萊塢女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），以《歌喉讚》系列電影中的「胖艾美」一角爆紅，去年和小11歲的男友賈柯布布希（Jacob Busch）分手，單身許久的她再度傳出新戀情，只見她大方公開出櫃，曬出與女友的甜蜜合照，喜訊曝光後吸引上百萬粉絲按讚獻上祝福。

瑞貝爾威爾森去年2月與小11歲高富帥男友賈柯布布希分手，更發文寫下：「單身女郎出發去超級盃」」公開宣告單身，結束僅半年多的戀情，不過昨(9日)無預警公布新戀情，只見她曬出與女友的合照，兩人對著鏡頭擺出甜美微笑，瑞貝爾威爾森更是依偎在女友身邊，還不忘輕摟住對方手臂，甜蜜模樣閃瞎所有人，不到一天時間就吸引上百萬粉絲按讚，並紛紛獻上留言祝福。

瑞貝爾威爾森也發文表示：「我原本以為自己是在尋找一位迪士尼王子，但或許一直以來我真正需要的是一位迪士尼公主」，接著附上兩顆愛心中間隔著一道彩虹的圖案，並寫下：「愛就是愛」的字句，字句透露出戀愛中女子的甜蜜心情。

瑞貝爾威爾森去年開始積極瘦身，靠著運動和飲食控制，成功甩肉35公斤，更在instagram上傳一系列瘦身成功的辣照，性感S曲線一覽無遺，年初更曬出身穿金色透視洋裝的照片，不僅深邃事業線若隱若現，身形看起來又更加苗條，似乎也對自己更充滿自信。