為了讓大小朋友對傳統燈藝有更深的認識，北市鄉土教育中心與老松國小、古亭國中，舉辦「有燈的地方看得見美－古亭國中傳統燈藝展」，即日起至111年7月10日止，星期二至星期日，上午9時至下午5時，免費開放參觀。鄉土教育中心主任張欽鵬表示，展覽現場將展出豐富多樣的燈藝作品。

張欽鵬說，特別邀請古亭國中燈藝隊師生共同策劃「有燈的地方看得見美」特展，將傳統燈藝與民眾分享，包括各式造型的花燈設計、彩繪燈籠，和花燈的骨架結構、照明電力配置、裱布、裝飾等花燈製作流程說明暨實物展示。

張欽鵬表示，台灣燈會源起台北，台北對台灣燈藝文化發展有過往的承先、現在的延續、未來的展望，正呼應2023光源台北，北市是「第34屆臺灣燈會」主辦城市的主題軸心。

策展人會長周劍峰說，以學生自發參與的古亭國中燈藝隊成軍於2020年，燈藝老師曹蓮英指導教授，自2020年迄今，古亭國中燈藝隊參與三屆（2020-2022年）台北燈節小型燈組競賽，獲國中組兩屆（2020年、2022年）特優、一屆（2021年）優等佳績。

周劍峰表示，本次展出作品具有「環保」、「創新」、「複合媒材」等特色，形成了本次展覽亮點，以作品「書畫藝TWO」為例，作者同時運用書法、工筆畫兩種藝術技法，並以擬人化兔子造型（古代小女孩），表面鋪以書法工筆牡丹的小肚兜和行書洛神賦的兔身，打造書法、水墨、燈藝，東方傳統藝術的三方對話的視覺美學。

古亭國中林泰安校長表示，藉由策畫傳統燈藝展，除了讓學生與參觀展覽的民眾認識花燈這項傳統工藝，也讓大家明瞭現在轟動國際的台灣燈會是在台北市萌芽茁壯的歷史脈絡。

林泰安說，古亭燈藝隊此次策展的動機與北市鄉土教育中心以培養學生認識家鄉名俗風情、關懷鄉土文化，讓學生能夠充分瞭解自己生長的家鄉，進而培育對鄉土的一份情懷為目標的精神十分契合，相信展期會獲得社會大眾熱烈的迴響。