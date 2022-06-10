華泰(2329)周五舉辦股東常會，現金股利普通股每股配發1元，以周五收盤價20元計算，現金殖利率5%。5月營收14.13億元，年增0.5%、月減3.36%；前5月營收67.14億元，年增2.3%。

華泰經營策略持續朝向快閃記憶體市場發展，篩選具有優勢的國內外策略合作業者，除了持續對5G應用、物聯網、AI人工智慧及車用電子相關產品封測進行研究及開發外，今年也將利用覆晶產品線針對高階穿戴式產品進行評估與開發。華泰在半導體封裝與電子成品組裝的製造服務上，擁有相當的優勢。展望111年度，持續投CSP BGA市場的開發及生產效率的提升，除了在記憶體市場(尤其是LPDDR及DDR)持續深耕外，也將擴大開發物聯網及車用電子相關產品之應用市場，以提升公司業務來源。

華泰電子製造服務中心運籌多年的SSD與品質要求高於IPC-610 class 3的產品，均已進入量產。111年度主要規畫包括，一、SSD生產基地持續規畫擴充，搭配主力客戶全球產能調配計畫，建構服務世界頂級客戶專屬生產區域，以因應未來產能增加的需求。二、配合伺服器產品的需求持續加溫，產線設備配置已完成相對應地調整，以提升產能因應客戶的需求。除了現有產品的生產外，隨著INTEL、AMD新世代問世，因應客戶新產品的需求，將進入量產階段。三、車載方面已取得IATF 1699的認證，產品已進入量產階段。四、110年取得航太AS9100認證通過，有利爭取新機會。

華泰未來發展策略，半導體事業中心投入較多之資源在深耕快閃記憶體封裝的利基市場，未來除以現有的競爭優勢來滿足快閃記憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求外，並透過與策略股東合作開發相關製程技術拓展開發5G、物聯網及AI等相關產品市場。因應未來電動車的發展，也將與客戶合作開發第三代半導體相關製程及產品。技術整合及品質良率優勢，系統級封裝除了要運用封裝前段製程，也必須使用到SMT製程，華泰擁有半導體封裝與電子成品組裝的技術與產能，再加上頎邦(6147)的凸塊製程的支援合作，相對於國內有相同製程、規模與製造同業，公司在製造服務上擁有絕佳的優勢。公司針對新興市場的開發，除續耕耘大陸及印度等新興市場，近期也將市場觸角延伸到東協國家。公司擴大記憶體產品線，除了持續擴充快閃記憶體及LPDDR顆封裝外，並將進行高速標準型DDR的產品開發。異質整合封裝開發，因應5G及AI的應用，將進行異質封裝技術開發。第三代半導體製程及產品開發，因應未來電動車的發展，將善用公司在設計、分析及製程開發的優勢，開拓第三代半導體的應用市場。

配合電子產品發展趨勢，華泰將專注於利基型產品，以避免價格競爭影響獲利，隨著智慧型手機裝置的普及、AI大數據管理需求增加，在快記憶體的各式應用中，如嵌入式記憶體模組(eMMC、eMMC)及Flsh BGA，仍舊未來快閃記憶體應用之主流產品。華泰將配合全球主要記憶體產業鏈、通路商，藉著現有製造平台優勢，持續發展快閃記憶體各式應用之製造服務，同時持續投入CSP BGA市場開加強改善生產效率，並擴大物聯網及車用電子相關產品應用市場，並透過持續精實產品組合，力拚積極擴大營收基礎、提高稼動率，並致力節流。