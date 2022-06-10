小兒科醫師黃瑽寧寫部落格開啟斜槓人生，用不同媒介平台做衛教，「哪裡有需求就從那個管道溝通」，KOL身分碰上疫情讓他資訊焦慮。黃瑽寧錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享如何領悟醫療知識的給予不該製造恐慌。

黃瑽寧的父親黃富源是前衛生署副署長，2020年獲醫療奉獻獎，至今仍在台大醫學院任教，是小兒科界祖師級人物，旁人一度認為他子承父業，黃瑽寧卻在不斷的探索與跨界中，才慢慢走出自己的白袍人生。

「哪個男生不想當怪醫黑傑克？」黃瑽寧選科別時，第一個嘗試的其實是「外科」。2歲就被診斷出是氣喘兒的他，飽受過敏性鼻炎困擾，當實習醫師常熬夜又吃垃圾食物舒壓，在開刀房症狀大爆發，「鼻涕從口罩裡滿出來」。

無菌台上主治醫師正準備為病人開腸剖肚，消毒完一抬頭卻看見對面的實習醫師鼻涕垂掛口罩邊緣，那一次，對黃瑽寧而言，是很不好的經驗。後來他還去過解剖科、放射科，與照護長輩的相關科別，但繞了一圈，黃瑽寧最後還是選擇兒科，「至少醫師和家長是站在同艘船上，就算辛苦或不被理解，我比較能說服自己」。

小兒科是一間醫院最不賺錢卻勞力密集的科別，除了處理小病人的症狀和情緒，同時也得面對家長的焦慮，「孩子不會自己說話，你必須聽爸爸媽媽講，花在溝通的時間比較長，一個門診能看的病人也不會太多」。

但在急診的客觀環境裡，慢條斯理的解說是不被允許的，「沒有立即危險，就替病患預約明天門診，1天看80人是常有的事」。壓縮時間讓黃瑽寧心有愧疚，「只能拿醫院的衛教單張給他們回家看，後來發現那些內容並不符合我的需求」。

黃瑽寧乾脆寫自己的「衛教單」，花錢送印又動手剪裁。這A4大小紙張上的內容，為他開啟跨界之旅，「我不記得第一篇文章寫嘔吐還是發燒，反正文字都有了，就開部落格丟上網」。2009年黃瑽寧獲選第五屆華文部落格大獎，之後開始出版親子系列叢書，但他卻是在接獲病人投訴後，內心才變得更堅強。

一名小病人在急診時照出有肺炎跡象，黃瑽寧請孩子的媽媽辦住院觀察，但隔天他燒退、精神也恢復，為緩解現場緊張氣氛，黃瑽寧一派輕鬆地告知他們，沒事可以回家了，「你不是說肺炎很嚴重嗎？孩子生病我哭了一晚上，隔天你就叫我離開！」媽媽的反應讓黃瑽寧錯愕。

「那時候我還年輕沒有小孩，只把情況當疾病治療，沒把狀況視為整個家庭的問題。」另一件讓黃瑽寧感到挫折的，是在2011年代班主持「健康2.0」節目時，用指責性的話語處理戒菸衛教，「我找董氏基金會的專家來，與他一搭一唱，建議調漲菸捐價格，把現場有抽菸的來賓當負面教材，罵得狗血淋頭」。

節目錄完製作人一臉鐵青表示「主軸歪掉了」，黃瑽寧還自鳴得意承認自己是故意的，「10年後我才更能體諒，戒不掉菸的人背後，一定有更深層的理由，衛教的出發點不該基於恐嚇」。

這些挫折成為養分，讓黃瑽寧在肺炎疫情襲捲，資訊紛雜混亂時，爬梳出自己的一套吸收與給予知識的方式。他解釋，一個人的行為改變有5個階段，從對議題完全不了解的無知期、懵懵懂懂的接收期、建設好心理的準備期，接著做出第一步的決定期，最後變成生活常態的結果期，「這5個階段是漸進的，譬如戴口罩，你一開始不覺得這會造成影響，後來聽說可以預防被傳染，懷疑這件事是真的嗎？經過藥局買了盒口罩，剛開始雖然戴沒2天又拿掉，隨著疫情變成習慣」。

若在無知期或懵懂期，接觸到恐嚇式的威脅，如「不戴口罩你就死定了！」黃瑽寧直言，「 當下你做出的決定通常不會是好的」。有研究指出，這類恐嚇式的言論 在第4個階段是最有效，「它的存在價值，是在你已經了解的後半段，成為臨門一腳，讓你做出決定，可是前半段從未知到已知過程，卻很少人著墨，我把自己定位在前半段」。黃瑽寧希望給予的是知識與理解，讓民眾能冷靜思考。

大眾必須花點時間沉澱，把自己從未知調整成已知，就不會被大腦杏仁核帶著走。「如果你看到網路上或任何群組傳來的消息，當這個文字或影片勾起你的憤怒與害怕時，你更要先把它推開。」在還未獲得健全知識的前提下，黃瑽寧提醒可做一個很簡單的判別，「會讓你心跳加速的內容，不要立刻做決定」。

「在極度恐懼情緒中，特別容易相信他人，當聳動性的文字掛上代表權威的頭銜，這完全能發揮讓群眾炸鍋的效果。」這也是為什麼在網路比專業大聲的時代，黃瑽寧堅持要跟著民眾走，「我想扮演大家信任的醫生朋友」。

這個目標近2年卻成為黃瑽寧始終難跨越的坎，「2020年寒假，我帶妻小去日本玩，看到疫情擴散到其他國家的消息，當下就設定Google關鍵詞，讓它把相關的學術文章送到信箱裡」。

從那天開始，黃瑽寧每2天收到20篇文章，至今已2年多，「這段時間我有點資訊焦慮，沒重新review一下就會怕錯過新研究，所以過得很慌」。

黃瑽寧認為，現在社會變遷太快，以前醫生如果想衛教寫書就好了，現在閱讀人口越來越少，寫書只能滿足一小部分的人，「我只好開始做YouTuber，可是後來很多人認為看影片太傷眼睛，Podcast於是復活了」。對黃瑽寧而言，哪裡有人的需求，他就會從那個管道去溝通，雖然平台變多了，但是最後做的事情是一樣的。

身為過敏兒，黃瑽寧從小幾乎與零食絕緣，直到沾上「百吉棒棒冰」破功，當醫生時更是洋芋片配珍奶減壓，猜一猜腰圍突破幾吋，才讓他終於受不了「停下來」？在整個醫界大叢林裡面，小兒科是怎麼樣的存在？選科別的過程又經歷哪些遭遇？小兒科醫師的「職業傷害」竟是被「排泄物」攻擊、感染最新的病毒，還有？

這些內容將在10日「空中小客廳」分為之一（https://reurl.cc/q53ORE）、之二（https://reurl.cc/j1OkAZ）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/G392IGG1x8Q）、之二（https://youtu.be/7ijjErXlWB0）。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

3月，聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇/香港人的出埃及記之一（https://reurl.cc/e3Z64M）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）」；4月，聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇/公共的善如何永續（https://reurl.cc/55k5GG）」；5月聽擅長關係的諮商心理師瑪那熊說「關係篇/世紀之疫下的數位愛情（https://reurl.cc/b2ykrl）」；6月聽小兒科界的KOL黃瑽寧說「衛教篇/醫療新聞的媒體識讀」。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110610