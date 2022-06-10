今天林口分局鄂姓女警的車禍事故案件，在林口區公所調解委員會進行第2次調解。（呂健豪攝）

賓士車受損嚴重，但車主不想進入後續訴訟的繁雜流程，最後同意以100萬價格由肇事方買回。（車主提供）

針對林口「飛天小女警」執勤駕駛巡邏車撞毀民車一案，遭撞的賓士GLA 45車主與Nissan JUKE車主，今（10）日與肇事的鄂姓女警及其父親在林口區公所調解委員會進行第2次調解，其中賓士車主與當事警員父親以100萬元達成協議，由女警方面將車輛購回；至於Nissan車主則是認為雙方對於購回金額的認知歧見過大，因此決定放棄調解，將改走國賠程序。

今天下午，先由賓士車主楊小姐在兒子等親友的陪同下，與肇事鄂姓女警的父親進行調解，但在調解過程當中，雙方對於金額方面一度僵持不下，場面充滿火藥味，讓調解委員會主席出面緩頰：「我們不是來吵架的！」最後賓士車主方面為了省去後續訴訟的繁雜流程，放棄原本開出的135萬元，接受女警父親提出的100萬元將車輛購回，雙方議定2周內完成過戶、匯款。

至於Nissan JUKE的車主陳先生則是在調解前出面受訪，他表示調解之初他同意肇事方將車輛修復，更同意以舊零件修復，只要求在原廠維修，並在維修後由對方補償自己車輛變成「事故車」的價差損失，但因原廠初估光維修費就超過40萬，若再加上價差損失，總額恐將超過車輛限值，才提議是否由肇事方以45.8萬購回，絕非外傳的「獅子大開口」。

陳先生強調，知道自己的車輛屬於冷門車，在二手車價本來就會比較差，這點他在買車的時候就知道了，但對方卻因此壓低車價，讓他難以接受，而且今天是對方犯的過錯，卻要由他來分攤，「請問這樣合理嗎？」因鄂姓女警方面僅願提出37萬元的收購價格，與車主提出的價格有一段落差，所以最後車主決定放棄調解，將改走申請國賠的程序。