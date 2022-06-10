品牌廠宏碁（2353）繼4月受中國大陸封控影響、營收動能大幅回檔後，5月隨供應鏈及物流狀況改善，合併營收以月增15.4％回溫至221.77億元，但仍較去年同期減少10.6％。累計今年前五個月合併營收1,197.76億元，年減1.27％，單月及累計營收皆仍有優於疫情前2019年同期表現。

除了旗下含括電競及遊戲相關產品線的電競事業營收在5月有23％的月增幅，Chromebook產業營收也有174.5％的強勁月增長。至於其它旗下上市櫃、興櫃及公開發行的子公司加總5月營收表現，則有月增9.8％、年增26.8％的雙成長，累計今年以來營收也有34.4％的年增幅。

另正在孵化中的新事業，也展現了顯著的成長動能，如宏碁遊戲單月營收月增69.4％、年增114.6％，累計今年1～5月營收年增28.5％；聯永基5月營收則月增、年增皆逾三成，繫計前五個月營收年增幅更達145.9％。

宏碁表示，集團建立多重事業成長引擎的策略亦持續發酵，5月在非PC及顯示器的事業營收已占達整體營收的21.3％，營收總合則月增12.1％、年增18.3％，累計今年前五月營收年增26.6％。