先前因疫情停辦2年，2022新竹城市馬拉松正式回歸，10日中午12時起開放報名，今年首度設立「學生組」，市府呼籲高中田徑隊共同參與，推廣大新竹在地體育扎根。

新竹市長林智堅指出，2年來全國因疫情，賽事與活動停擺，但大家仍持續在各自領域努力著，希望疫情趨緩時，能讓生活回歸日常。

市府教育處表示，新竹城市馬拉松今年為第5屆，賽事訂於10月15日，本屆賽事路線復刻2013新竹國際馬拉松的68快速道路。

路線從南寮親子運動公園出發，跑向68快速道路，下武陵路橋後進入新竹市鎮核心，一路跑過新竹州廳、火車站、東門之心，上東大路橋後轉入新竹公園，進入光復路段至千甲的田園風光，再進入微笑水岸，伴隨沿岸景觀一路挺進南寮漁港。

教育處指出，新竹市成德高中與新竹縣東泰高中田徑隊也為馬拉松賽事拍攝宣傳影片，除強強合體之外，更希望帶動基層選手，讓選手被看見，今年特別規劃「學生組」，盼藉青年學子的熱情參與，廣泛吸引年輕族群關注本場賽。

林智堅也在宣傳影片中，邀請民眾從南寮運動公園、新竹火車站、新竹公園、動物園，到微笑左岸與波光市集，全程42.195公里「跑」過新竹市這幾年的改變。

市府表示，今年賽事共分為4種組別，預計邀請萬名跑者，包括全馬組42公里開放2500人，超半馬組26公里開放3500人，健跑組10.4公里開放2500人，及休閒組5.6公里開放1500人報名。