花蓮縣衛生局公布縣內各大養護機構的確診、用藥情。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今新增1063例確診，累計4萬5306人染疫，衛生局長朱家祥今天公布縣內各大型機構住民染疫比例，其中兩大醫療院所，部立玉里醫院住民確診率52.5％、榮總玉里分院住民確診率70％，而部立玉里醫院承擔全國精神病患照顧治療，難免群聚感染，除積極為長輩住民施打疫苗，確診後用藥比例也相當高，細心照顧下，各大養護機構群聚感染已有效控制。

花蓮今天新增的1063例中，66例為外縣市通報案例、997例為縣內案例，住院治療中有144例，居家照護中累計33954例，解隔累計40384例，尚在居隔中1365例；新增1063例中，12歲以下160例、13至18歲87例、19至64歲621例、65歲以上195例。

花蓮新冠肺炎專責病房部分，北區有235床、目前108床有病患入住治療、127張空床，中區11床、目前4床有病患入住治療、7張空床，南區28床、目前13床有病患入住治療、15張空床。

朱家祥說明，截至6月8止花蓮縣內各大養護機構的確診情形分別為，榮總玉里分院住民確診率70％、確診者用藥比例72％，部立玉里醫院住民確診率52.5％、確診者用藥比例95.3％，國軍花蓮總醫院住民確診率65.8％、確診者用藥比例84.4％，榮總鳳林分院住民確診率74.5％、確診者用藥比例66.7％，門諾壽豐分院住民確診率40.1％、確診者用藥比例93.2％，東區老人之家住民確診率64.9％、確診者用藥比例96.4％。

朱家祥表示，花蓮中南區有兩大住民長這機構醫療院所，其中玉里鎮部立玉里醫院有數千名長輩與精神病患接受照顧治療，承擔全國精神病患照顧重任，也是容易的群聚場所，院方積極為長輩施打疫苗，確診後細心用藥，由此數據看來，各大養護機構群聚感染已有效控制。

有關外縣市發生孩童染疫康復後，又出現發燒、嘔吐、腹瀉和噁心，並有結膜紅、草莓舌、四肢末端腫脹等現象，被診斷為MIS-C（兒童多系統發炎症候群），朱家祥說，這是一種自體免疫系統現象，呼籲出現嘔吐、食慾活動力減退狀況、血壓偏低、噁心等與MIS-C有關症狀進入就醫，也請家長多留意。