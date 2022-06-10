1960年於小金門服役，在最前線大膽島擔任排長的藝文大師廖修平博士（右）用他的精彩作品傳達對這座島嶼的繾綣深情和無盡懷念。（李金生攝)

台灣現代版畫先驅-廖修平博士的作品，在簡約中表現豐富的層次美感。（李金生攝）

廖修平博士的作品在複合媒材的運用中詮釋和分享從感官出發，沈澱於心靈深處的環境美學和生活底蘊。（李金生攝)

廖修平博士的作品表現四季變化、天地萬物的激盪與和諧。（李金生攝）

廖修平博士的作品表現東方的元素和色彩。（李金生攝）

廖修平博士的作品表現東方的元素和色彩。（李金生攝）

台灣現代版畫先驅-廖修平博士的「福臨美至」主題作品展今天下午在金門文化局登場，這位1960年於小金門服役，在最前線大膽島擔任排長的藝文大師用他的精彩作品傳達對這座島嶼的繾綣深情和無盡懷念，也在複合媒材的運用中詮釋和分享從感官出發，沈澱於心靈深處的環境美學和生活底蘊。

有「台灣現代版畫之父」之譽的廖修平博士，1936年出生於台灣台北，自15歲開啟藝術創作至今將近70年，作品範疇跨足油畫、版畫與複合媒材，曾任教於日本、美國、台灣各地藝術學院，推廣版畫的創作與教育40餘年，在促進國際版畫藝術交流上，具有卓越的貢獻。前金門縣化局長，目前執教國立金門大學的呂坤和教授即是他的學生。

金門縣文化局指出，廖修平博士雖然長期接受西方文化洗禮，但始終執念東方文化與思想教育，這可從他的作品中洋溢東方哲學傳統的虛實、陰陽概念，以及四季變化、天地萬物的激盪與和諧，看到充分體現和蘊蓄的意涵與境界。

戌守距離對岸廈門僅4400公尺的大膽島，在小金門外島留下前哨歲月的廖修平博士，至今難忘當年看著潮起潮落，景象萬千的戰地回憶，此次以「海岸」為主題的多件作品，即是往事的脈絡呈現和梳理，讓人在波光折射的色彩中，發想到一種島嶼的遺世獨立和孤寂感懷，也看到簡約中層面豐富的精彩和延伸。

2015年曾應金門文化局之邀，參加「畫家回金門」活動的廖修平博士，此次重返62年前曾駐守的金門，透過個人版畫作品與鄉親分享多元、美好的藝文視野。

「福臨美至一2022廖修平作品金門展」展覽日期：111年6月3日至6月28日。展覽地點：金門縣文化局第一、二、三展場(893金門縣金城鎮環島北路一段66號)。