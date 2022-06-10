立法院上演全武行多年，斯洛伐克聯合訪問團昨前往立法院議場參訪時，當著朝野立委的面，模擬打架畫面並拍照留念。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（10日）表示，他們是善意的，會更加了解台灣政黨問題以及民主政治發展。副書記長林楚茵則說，全世界都在關注台灣，這是非常值得開心的事情。

民進黨立法院黨團今舉行輿情記者會，關於斯國參訪團參訪時，模擬朝野打架畫面，鄭運鵬表示，各國國會無論總統制、內閣制都會有朝野衝突，再民主的國家也一樣，斯國訪問團雖然在議場內有趣的模擬衝突，但相信會更清楚台灣的重大爭議議題。

鄭運鵬強調，他們是善意的，會更加了解台灣政黨問題以及民主政治發展，雖然有點趣味，但若沒有國父遺像破洞，他們應該也不會想了解，這是歷史的偶然，也讓他們更加了解台灣。

林楚茵表示，斯國訪問團老中青三代都有，他們非常親切好相處，對於台灣充滿好奇，過程中也向訪問團介紹「贊成」和「反對」的手舉牌，多數訪團參訪議場都僅聽取介紹，但他們對台灣充滿關注、好奇，以及常看台灣新聞報導，由於發現議場懸掛的國父遺像有破洞，因此順便比劃了一下，以往大家都會認為台灣是個小國，如今全世界都在關注台灣，這是非常值得開心的事情。

民進黨立委許智傑表示，斯國訪問團都很活潑，由於提到議場之前衝突打破國父遺像的事情，議員們就逗趣做出一個要對戰的姿勢。他們還是很敬佩台灣的自由民主及女性參政比例超高，認為台灣真的很先進，這是一個有趣的小插曲，大家就輕鬆看待。