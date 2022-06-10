汎德永業(2247)公告2022年5月合併營收為新台幣37.2億元，年減10.56%、月減19.89%；累計今年1-5月合併營收179.6億元，年減3.13%。汎德永業表示，受惠Porsche熱門車款大量到港，推升本月營收仍維持在37億以上，雖目前部分交車時程受到船運、晶片短缺等因素干擾，生產訂單遞延，致BMW到港車數較上月減少，然目前BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業進一步指出，5月起因疫情進入高原期，小幅衝擊本月展間來客數、維保數量，然因豪華車款多屬於先下訂後交車的期貨車，對業績影響不大。從目前預收單情況來看，5月底最新發表的BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50市場反應熱絡，目前更已搶先啟動2023年式車型配額銷售。此外，剛啟動交車的BMW重磅電動車全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50，以及全新豪華運動休旅X3、X4、全新世代4系列Gran Coupe、全新世代2系列Active Tourer等新車銷售力道均十分強勁，在車型戰力全面提升下，預期將能持續推升新車銷售業績成長。

Porsche銷售持續維持高檔表現，全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型、熱門休旅車Cayenne Coupe、首款純電動車Taycan市場反應皆相當熱絡，產品呈現供不應求，在訂單滿手的情況下，公司目前也積極與品牌總代理認陸續交車進程，爭取更多新車配額。

汎德永業前5月維修保養業務較去年同期成長，隨著BMW、Porsche在台銷售數量穩定增加，車主回原廠維修保養比率極高，加上近年開幕的全新旗艦據點「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、「Porsche內湖潭美全功能展示服務中心」等逐漸發揮效益，維保量能較以往明顯放大，因此近幾年維修保養業務均維持逐年穩健成長趨勢。

公司進一步指出，預期隨著「台中保時捷4S多功能展示中心」明年完工，以及「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」於2025年正式啟用，維修保養業務預期將能再進一步放大獲利貢獻，並將有助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機。