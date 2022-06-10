台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告5月份自結營收為新台幣1.31億元，年增87.69%、月減1.24%；累計1-5月營收為5.96億元，年增84.66%，創下近十年來同期新高，也優於公司預期。

5月份營收表現亮眼，受惠於油氣產業訂單需求良好，驅動鎳、鈦合金兩大產品出貨量持續成長，同時隨著訂單逐步提升不僅推升出貨量且產能稼動率維持良好水準；除此之外，公司以精進獲利為主要目標，業務持續深化開發新舊客戶、銷售單價提高、穩定料源等策略，有助於整體營運保持良好動能。

因疫情影響逐步淡化、俄烏戰爭因素擴大及航太、油氣產業需求顯著提升，全球各地廠商開始補充庫存，其中歐洲市場較為明顯。鎳價浮動讓部份客戶採觀望態度，往後仍需密切觀察其影響程度，亦會同步觀察地緣政治變化、疫情、匯率及原物料波動之影響。

業務面來看，舊客戶續單及直接用戶開發均有進展，開始小量出貨給國際知名廠商，也反映在營收表現上，將持續關注歐美市場各型態客戶，除鎖定既有客戶並加快新客戶之商機擴展。在產品技術、生產能量方面，除持續增強外並將為新業務、新訂單帶來正面影響。展望後市，精剛維持樂觀成長態度、積極積極布局改善產線動能，將更加凸顯精剛的競爭優勢。