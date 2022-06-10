桃園市長鄭文燦（左3）盼能盡快讓衛生所人員回歸正常業務。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，第一線衛生所人員投入防疫工作，桃園市長鄭文燦今前往大園區衛生所視察，慰勞前線人員。他表示，桃園疫情逐漸下降中，疫情高峰已過，如今市民卡LINE帳號下載居隔書服務上線，盼衛生所人員能回歸正常業務。

鄭文燦今前往大園區衛生所，視察所內診療環境，也送上水果禮盒致贈衛生所同仁。他指出，衛生所防疫人員起初支援疫調，後也負責開立居隔通知書，為減輕現場人員負擔，市府推出市民卡LINE官方帳號，供民眾下載居隔書，目前學校型居隔書下載數約1.6萬份，大幅降低臨櫃申請壓力，盼衛生所人員能慢慢回歸正常業務。

鄭文燦也提到，桃園每日新增的本土個案數漸漸下降，代表高峰期已過，仍希望降低重症和死亡案例，持續推行疫苗施打作業。此外，醫院和診所配得的口服抗病毒藥物共4萬多劑數量充足，目前已用1萬多劑，對於重症高風險族群仍須快速投藥，避免併發重症。