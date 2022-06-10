台南七股部分魚塭位於國有財產署土地上，目前以繳納使用補償金形式暫時使用，但天然災害發生時，卻無法申請補助，魚塭業者希望能合法申請租賃，10日國產署至七股與漁民座談，輔導條件符合漁民辦理合法承租。

立委郭國文表示，去年因鋒面豪大雨導致七股區養殖文蛤戶損失慘重，替漁民爭取補助時卻發現，有許多漁民因未依規定使用國有地並簽訂租賃合約，不符漁保、申請災害賠償的資格。

郭國文表示，七股區為大台南地區的重要養殖基地，早期民眾有未依規定申請租賃使用國產署土地的狀況；先前國產署為顧及農漁民權益，未有強制納管政策。

然而，郭國文指出，如果未依規定使用國有地並簽訂租賃合約，漁民不但無法加入漁保，在天然災害發生時，更無法依規定申請災損賠償，土地缺乏納管的狀態下，同樣有損及確保漁民權益。

目前非公用財產出租皆依據《國有財產法》規定，此次座談以1993年7月21日前實際使用者為主要輔導轉租賃對象，目前已有72位，占地面積18公頃，以繳納使用補償金形式暫時使用國有土地。國產署將會在1個月後，於七股區辦理租賃登記作業。

郭國文強調，透過簽訂正式租賃合約，可以加入漁保、申請災損賠償，多數正式租約費用更是比繳納土地使用補償金便宜；此外，簽約後較不易受到未來國有土地管理規定變化影響，可透過繼承轉移租約。