寶山水庫大壩旁廣場因雨嚴重塌陷，立委林思銘（右三）與副縣長陳見賢（右四）等人10日下午前往會勘，商討因應措施。（邱立雅攝）

近來新竹地區雨勢不斷，大雨也造成寶山水庫大壩旁廣場崩塌，300平方米的停車空間轟然裂開下陷，立法委員林思銘邀請副縣長陳見賢10日下午召開現勘，與自來水公司第3區管理處達成共識，將向中央申請經費盡速修繕，預估工程發包後約180個工作天可完工，未來恐將不再開放民眾停車使用。

寶山水庫大壩旁廣場因近期雨勢不斷，雨水滲透至邊坡下方，造成砂土層崩塌，長度高達60公尺、最寬處約8米，下陷程度超過120公分。議員邱振瑋指出，兩周前就出現裂痕，並有10公分的落差，前幾天一場大雨造成大面積下陷。面積達300平方米的陷落，目前以帆布包覆龜裂面，讓水不會滲入，避免災害再擴大。

寶山水庫所蓄水量提供給大新竹地區以及竹科園區使用，也是寶山當地著名景點，每逢周末假日均有遊客前往遊憩，附近更是桐花祭主打景區。此次廣場大面積陷落並非首次出現，鄉長邱坤桶表示，該處已發生過2次陷落，最近一次是12年前，當初因整體經費之故，無法完整施作，此次預估工程經費起碼要500萬以上。

林思銘則希望經費可由經濟部水利署全額負擔，因涉及寶山水庫水質、附近居民安全，希望經濟部重視災損，盡速發包修復，並且工程必須治本，讓未來不再發生類似問題。至於修復請公所配合地主自來水公司做好管理工作，讓遊客欣賞好山好水之餘，也能兼顧生命財產安全。

自來水公司第3區管理處表示，會盡速依法發包施工，扣除行政流程之後，設計發包約需要180個工作天，完工後將不開放停車場之用，僅在地方有需求時局部開放。陳見賢則要求在施工完成前，封鎖線須拉起來靠近路邊，不要讓民眾再進入，保護眾人安全。