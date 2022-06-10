升息恐造成發債成本上升，國際板債券提前贖回速度放緩。據金管會公布的數據顯示，5月國際板債券提前贖回檔數「掛零」，這是自2019年8月之後、33個月來首見；而今年前5月累計國際板提前贖回僅15檔，占今年可提前贖回檔數約11％，提早贖回量78,83億美元，則占可提前贖回量近31％。

由於美國快速且較大幅度的升息，同時預估今年總升息幅度可能達10碼（1碼等於0.25百分點），發債成本可能越來越高，而投資人則是預估晚點投資，投報率會拉高，證期局副局長蔡麗玲即分析，由於升息步調不確定，利率波動亦較大，近期國際板發行人及投資人都趨向觀望下，債券發行亦受到影響。

據金管會公布，5月國際板新發行14檔、金額3.81億美元，檔數比去年5月少26.3％，但金額則驟減近85％，累計前5月新發行量106檔，同比僅減少8.6％，前5月發行金額135.29億美元，則是比去年同期衰退近44％，平均每檔發行金額趨向「小額化」，一檔約1.28億美元，比去年同期平均每檔2.08億美元，單檔規模縮小近38.5％。

金管會年初公布，今年國際板債券觸及可提早贖回條件者，共134檔、金額256.92億美元，經過5個月後，還剩下76檔、138.19億美元未來會觸及可提前贖回條件；等於前5月可提前贖回的58檔中，約有1/4執行提前贖回，有些單檔金額可能比較大，因此提前贖回金額占前5月可提前贖回債金額的66.4％。

國際板近年最大的提前贖回潮是2020年，因為全球急速降息，當年提前贖回195檔債券，金額高達601.56億美元，造成壽險買家手中現金爆增、年度收益率亦下降；2021年提前贖回量即降到57檔、金額115.89億美元，但也可能因為當年度可提前贖回的債券檔數本就不多。

2022年觸及可提前贖回的債券，目前被執行的量約1成多一點，極可能是升息趨勢下，現在贖回後要再發行的成本恐不划算。

不過，因為還有正常到期的債券，國際板債券到5月底流通檔數847檔，持續創新高，但流通金額則降到2,071.08億美元，已連續三個月下降。