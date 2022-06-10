111學年度國中教育會考成績出爐，新北市私立竹林中學參加會考表現驚人，超群班計有九成可達前三志願錄取標準。

校長顏麗珠表示，今年是108課綱第一屆考生，竹林之所以能有亮眼的優異表現，主要在於學校秉持新課綱精神。尤其在建立同學正向學習態度以及強化心理素質方面，更是透過日常的點滴，全面帶動孩子更積極、健康的身心發展。

111學年度國中教育會考成績出爐，新北市私立竹林中學參加會考表現驚人，超群班計有九成可達前三志願錄取標準。(戴志揚翻攝)

教務主任盧志雄也指出，竹林在課程規劃方面，除了按照不同班群特質，安排專屬課程適性揚才之外，更不斷嘗試跨領域整合，設計多樣性的學習活動，舉凡密室逃脫、實境解謎等等涵蓋各領域知識的競賽，都融入常態教學中，激發孩子們在競合關係中互相砥礪成長。

竹林成立的第一屆超群班在今年會考表現極為亮眼，全班平均達積分33，四成達建北標準。導師盧俊霖強調，同儕的影響相當重要，除了學業外，更透過生活教育及班級團體競賽活動，營造積極學習氛圍，養成每個孩子獨立自主、樂觀進取的成熟心智。

111學年度國中教育會考成績出爐，新北市私立竹林中學參加會考表現驚人，超群班計有九成可達前三志願錄取標準。(戴志揚翻攝)

對於孩子的在校表現，顏校長和導師們分別提到，超群班張芳瑜5A++，作文滿級，滿分36，平時具有高度服務熱忱，對任何事都很認真，常犧牲不少個人時間為班上做事，同時兼顧課業，時間管理堪稱一流。林楨凱一、二年級就取得多項校外資訊競賽第一名的獎項，聰明、挫折忍受力高，常能在失敗中逆轉勝。吳映萱初入學校，國文學習較為吃力，但在竹林三年下來，積極參加各項國語文競賽，會考也拿到國文A+ 的成績。劉姵均則是在會考前因為居隔，無法到校參加考前準備，但竹林三年來的教育，讓她養成良好的學習態度和強大的心理素質，依然拿到34.6的成績。綦品嘉則是「慢熟型」，初期表現不理想，但導師和同學的陪伴和鼓勵下，也拿到34.8的佳績。此外國三忠的吳哲維，初期模擬考國文一直是他的弱科，但在導師及任課老師的陪伴下穩定持續努力，最後拿下國文A++的表現，讓他雀躍不已。而國三孝的鄭紀晴則是個早熟的孩子，早就確立自己的目標，今年稍早已錄取師大附中科學班，而在畢業前的學習，他也自主規劃進入高中學習模式。

在這些孩子的優良表現中，我們看到竹林中學對於孩子的關照及教育養成，真正符應核心素養能力的提升及全人教育的實踐。