高雄商港外海5海浬內為禁捕區，讓漁民不滿多年受限，一越界被抓就得受罰10萬元起跳，梓官漁民盼放寬限制，旗津漁民要求研擬補償機制輔導退場；高雄市海洋局表示，因旗津及小港地區漁港的傳統作業漁區與高雄商港區範圍重疊，前天會議初步達成協議，將由行政院農委會漁業署主政，於1個月內邀集相關單位研商，海洋局於主管機關立場，樂見在不影響商船航行安全下，可以保障漁民合法捕撈權益。

距岸5海浬內商港範圍禁止捕撈規定，前鎮、小港、旗津、梓官等地漁民認為衝擊生存權，引起反彈，漁民指出，高雄商港外港泊區劃定公告迄今，未隨高雄港區機能發展及吞吐量等時空背景調整，漁民受限商港法規定，須駛離商港區5浬以外水域才能進行作業，對漁民作業安全影響甚鉅。

漁民表示，像是舢舨和竹筏根本不可能到5海浬外，得冒可能翻船的危險，不少漁民靠捕魚過生活，受限後要如何賺錢養家，甚至若不小心越界，罰單動輒都是10萬元起跳，苦不堪言。

小港區漁會總幹事楊景富說，旗津傳統漁場與商港區重疊，舢舨或小動力漁船若出5海浬作業很危險，不少漁民無以謀生；梓官區漁會總幹事張鈞華說，高雄港外海是漁民傳統漁場，高經濟價值的底棲性及洄游魚類資源豐富，如今商港不如以往熱絡，漁船油料昂貴，盼開放3至5海浬可作業。

高雄市議員簡煥宗表示，若真的不能放寬限制就要適度補償，協助漁民退場；立委賴瑞隆指出，高雄港隨著二港口向南延伸，未來一港口將轉型成為親水休憩場域，因此要求中央地方政府應滾動式檢討商港範圍及漁業作業空間。

高雄市海洋局表示，因旗津及小港地區漁港的傳統作業漁區與高雄商港區範圍重疊，前天會議初步達成協議，將由行政院農委會漁業署主政，於1個月內邀集交通部航港局、高雄港務分公司、農委會水試所、高雄區漁會、小港區漁會及本局共同研商，海洋局本於漁業主管機關立場，樂見在不影響商船航行安全下，可以保障漁民合法捕撈權益。