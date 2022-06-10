新北市議員李坤城接獲消息，有「qwerty110」及「titanbc」兩名新北市府公務人員，在上班時間逛PTT嘴人，新北市人事處專委何鑑洲表示，人事處將依規定查明。

李坤城說，根據消息，「qwerty110」及「titanbc」都是新北市的公務員，其中PTT版上在討論恩恩爸只能聽錄音檔不能帶走，「qwerty110」批評恩恩爸「真的是噁心，一句話就是要證明你們沒有」。

另外「titanbc」也是公務人員，一樣在上班時間評論時事，PTT上討論民進黨調高基本工資一事，「titanbc」評論「只敢做一些無關緊要的，一碰到有既得利益者的事就完全不敢做，笑妳大內宣」等等。

人事處專委何鑑洲表示，人事處將依規定查明， 是否有人員於公務時間從事與公務無關行為，查證若屬實， 將依違反公務人員服務法等相關規定，依規定移請該機關考績委員會處理。