艾成為伊府將鍋燒擔任一日店長，並現場簽約艾叻沙與伊府將推出聯名口味鍋燒麵。（艾叻沙、伊府將提供）

艾成謝謝伊府將鍋燒老闆葉家瑋雪中送炭。（艾叻沙、伊府將提供）

艾成4月底忍痛收掉艾叻沙西門町創始店，一度在直播鏡頭前哽咽，但他安慰自己「上帝關了一扇窗，又為我開了一道門」，他的海南雞粽大受歡迎，10日又與伊府將鍋燒麵推出聯名叻沙湯頭，將家鄉口味叻沙小吃，分享給台灣朋友，也給喜愛鍋燒麵的老饕一個重口味的選擇。之前傳他負債300萬，他今透露其實不止，大概約500萬，他也因此曾壓力大到血壓突然飆至180、心跳120幾，「當晚我一手握著瞳瞳的手，一手摸著我的心臟，叫她不要睡，我跟她說妳睡了可能明天見不到我」。

他說家族有高血壓遺傳病史，所以之前都覺得自己血壓130、140也正常，直到某天在教會唱歌時突然頭暈，摸著心跳發現跳很快，回家想說喝個啤酒放鬆應該會下降，沒想到血壓一路飆高來到180，「平常8點半睡覺，那天到凌晨1、2點還不敢睡，一直喝水，中間也不敢沈睡，直到清晨5、6點量才降下來，隔天就去醫院檢查。後來加上確診，瞳瞳每天煮秋葵、節瓜、小黃瓜等清淡食物給我吃，血壓降下來、確診也變好了！」

回想起覺得自己快死了那晚，「瞳瞳可能有點想罵我，因為我平常飲食習慣很誇張又瘋狂，亂吃亂喝，她一直怕我會高血壓、血管會爆掉，也很心疼我長期消耗自己身體。她那晚就是默默在旁陪著我，相信她也沒睡好」。問他當晚在想什麼？「心裡想著不甘心，最捨不得狗狗和太太。債務還沒有解決，那她堂哥可能要跑路」。生死關卡後後有對老婆更好嗎？他笑說：「我已經對她好到無法突破自己，很難超越！」這件事之後，王瞳煮健康餐他都乖乖吃，也乖乖聽話休息、量血壓，「我乖乖的動作讓她安心許多，人就是這樣，不經過教訓不會這麼乖！」

艾成為伊府將鍋燒擔任一日店長，並現場簽約艾叻沙與伊府將推出聯名口味鍋燒麵，他說自己之前對做生意不太積極、沒有全心全意投入，還是會去唱歌、表演、從事福音工作，自從有了龐大負債壓力後，「這波決定要全力以赴！」

被問還債計畫，艾成說，就是分期付款慢慢還，然後發展多方事業，除了與家樂福合作一系列南洋美食，之後超市也會上一系列聯名商品，會往這些方向進行，「有成長的話慢慢把貸款付清」。至於如何紓壓？「晚餐我們一起做喜歡的菜，然後一起看電影、唱歌、聊天，我要求自己不要再8點半就睡，有次我7點半就睡著，11點醒來發現她自己一個人默默滑手機、看到睡著，覺得好虧欠她、沒陪著她一起過生活！隔天我就跟耶穌禱告，給我強壯身體，讓我晚上可以陪她聊天、看電視、聊天，現在都撐到11點！已經持續1、2周！」笑說自從禱告後就有莫名能量，會開著電腦、唱歌一兩小時陪著老婆，「讓自己撐著！」而他的改變，也讓王瞳很感動。

王瞳即將投入新偶像劇拍攝，他開玩笑說：「如果她開始拍戲，我是可以鬆口氣！」至於懷孕做人計畫？他原說順其自然，但為了配合她拍戲，「我們暫時就不能順其自然囉，要戒備了！先休戰，之後再打仗！」

提到與伊府將鍋燒麵的淵源，原來王瞳曾為伊府將鍋燒麵擔任一日店長，當時現場試吃驚為天人，回去與他分享新鮮現炸的鍋燒麵體讓人驚豔，十分美味，加上鍋燒麵主力市場在中南部，艾叻沙卻始終在北部經營，如今完美結合，希望艾叻沙聯名的叻沙口味鍋燒麵能成為接地氣的國民美食。艾成則感嘆很多人都錦上添花，雪中送炭的就屬於伊府將鍋燒的老闆葉家瑋，因為已經有10家連鎖店面的他一接到電話就馬上答應合作，還邀請他們到高雄總部開會，討論細節，讓艾成直呼真的萬分感謝。

被問到經營副業的心得，過去只會唱歌的艾成坦言「實在太刺激又太辛苦」，他說，從找店面到人事管銷到食材挑選，甚至找管理階層，每一個步驟都是很大的學習，加上這兩年疫情多次衝擊，只能說餐飲業都不容易。

曾確診的艾成，被問到是否有後遺症？他說剛恢復時唱歌的確會覺得唱歌的肺活量好像比過去差了一些，他努力運動並加強練唱，現在已慢慢恢復，活動現場還高歌兩曲，炒熱現場氣氛。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障