戶外機能服廠光隆(8916)5月營收在成衣與羽絨原料連袂高成長帶動下，創同期次高，單月營收9.48億元，月增14.1%，年增42%；前5月營收38.89億元，年增27.3%。

光隆成衣在今年接單暢旺及去年遞延出貨挹注，前5月出貨量即較去年增長50%以上，並創下連續7個月保持雙位數的成長。以戶外機能產品出貨狀況，前5月出貨量成長逾69%，其中高毛利的戶外貼條服年增69%，羽絨服與戶外用睡袋也分別有15%及6%的成長。在客戶方面，以合計營收占成衣總營收近70%的前5大客戶而言，前5月出貨金額較去年成長33%。成衣目前全體接單率也已達年度目標的90%。

羽絨原料部門5月營收也表現亮眼，年增54%，前5月營收有26%的成長，歸功於接單策略奏效，在經過庫存調整陣痛期後，在接單方式改變為買賣同步，能更具效率的應對巿場變動，以今年第一季毛利率的表現，即由5.3%上揚至9.3%的大幅回升足以證明成效。

第二季成衣與羽絨原料正值進入傳統出貨旺季，光隆仍看好成衣有望續創同期新高，以及羽絨也可維持雙位數的成長的動能供輸下，單季營收與獲利有機會繼續挑戰同期新高。

此外，光隆今年分派現金股利，普通股3元與特別股2.5元。而且普通股現金股利已連續9年維持在3元或之上，平均殖利率逾6%。