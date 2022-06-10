受惠於出境政策寬鬆，桃園國際機場旅客運量從2月起連3月正成長，航機起降次數提升；但另一方面疫情仍嚴峻，航機停駐桃園機場的比例從疫情前的3成增至目前的6成，為避免機場「機」滿為患，桃機公司祭出「總量控管」、「持續加速空側建設」、「導入智慧化管理」等三招，三管齊下優化停機坪調度。

桃機公司航務處處長王華駿表示，桃園國際機場今年1至4月份營運統計數據，旅客運量是40萬3037人次，較去年同期成長26.88％，年增率自2月起連3月正成長；航機起降3萬4745架次，也較去年同期成長3.5％。

王華駿表示，目前桃園機場機位共有135席，包含營運機位78席、非營運機位28席、第三航站區先期開放使用停機位7席及維修廠棚22席。近年來，國籍業者機隊數持續成長，華航、長榮、虎航、星宇等四大國籍業者目前機隊數約205架，預計今年底總機隊數將達近230架，明年底成長至240架，成長率達18％。由於空側資源有限，航務管理挑戰日增。

為了不讓桃機機坪塞爆，王華駿表示，首先機場公司採「總量控管」原則，每月滾動檢討各國籍業者可分配停駐機位數，同時依據其機隊汰舊計畫，據以執行「新舊機交換」方案。換言之，業者買進新飛機並執飛之後，就要把不飛的舊飛機撤走，「不能把桃園機場當你的飛機庫房。」另一方面，去年起航務人員就在符合國際民航組織（ICAO）規範安全間距的前提下，有效利用1個機位的空間，讓其雙排停2架小飛機（例如台灣虎航機型），這類也就是所謂的「非營運機位」或是「簡易停機位」。

其次，桃機持續加速空側建設。王華駿表示，桃園機場東北角的國籍業者棚廠興建工程完工後，預計可再增加5席停機位；正在興建的第三航站區預計2026年有27 席停機位。

桃機公司研究委員蘇崇義表示，上述是工程部分，最後，機場公司也持續運用數位科技提升空側管理效率，包括由公司團隊自主研發且取得國家專利的「航務管理暨航班輸運系統」（Flight Operation System FOS）及「機場協同決策系統」（Airport-Collaborative Decision Making A-CDM）等。其中FOS系統可協助航務人員更快蒐集資訊；A-CDM可讓機場公司、航空公司、地勤公司及航管等各單位清楚掌握航機從入境到出境的各個軌跡節點，據此精確調度航機，也提高機坪使用周轉率。