龍華科大堅持特色辦學，近年持續投入資源優化師資設備，並對焦產業需求。（校方提供）

雜誌「2022國內大學聲望調查」最新結果出爐，龍華科技大學在「年度辦學最佳大學」評比中，持續蟬聯全國私立科大第二、台中以北私立科大第一名榮耀。校長葛自祥表示，學校長期深耕產學合作，提升跨領域創新研發能量，以打造學子職場黃金競爭力，因此在「產業連結」、「跨域整合」及「國際合作」3大評比面向，都有顯著成果，而遠見雜誌2012年起實施調查以來，龍華科大年年進榜全國私立科大前4名，足證卓越辦學成效已廣獲高度肯定。

不畏少子化威脅及統測報考人數下降趨勢，龍華科大全校學生總人數近年持續成長，110學年度新生註冊率達95.43％，締造新高；近3年平均註冊率為94.33％，更是全國科大學生規模前10名學校中，唯一正成長的學校，充分展現踏實穩健、追求卓越的辦學實力。

葛自祥指出，龍華科大連續5年通過教育部高教深耕計畫評選，今年榮獲1億3153萬元，補助金額連續5年成長，每年均獲得逾1億經費，累積補助金額逾6億元，是台中以北地區私立科大第一；連續3年每年均獲得私立技專校院整體發展經費近億元核配款。學校校務基金規模更居全國科大前三名，校務發展及財務狀況穩健。因此，學校近年能夠持續投入資源優化師資設備及校園環境，發放各類激勵教師獎金年年破千萬，110年共發出近2500萬，110年各類產學合作金額亦高達3億3千餘萬元。

葛自祥強調，學校堅持特色辦學，近年聚焦於建置多元智慧實作場域平台、強化跨域技術整合及人才培育。除擁有「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」教育部產業菁英訓練示範基地外，並陸續成立「高端加工智慧化研發中心」、「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」、「人工智慧／物聯／邊緣運算聯合實驗室」；iPAS「電路板製程工程師」、「天線設計工程師」、「機器人工程師」、「物聯網工程師」等能力認證術科考場；建置「國際市場開發專業教室」、「文創時尚人才培育暨產學研發中心」，目前更投入大量資源籌設「半導體教學中心」，加速培育半導體人才。期望透過產官學研通力合作，讓產學合作向下扎根。

除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近幾年AI智慧及物聯網的蓬勃發展，為讓學生提前掌握產業趨勢，龍華科大運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，並致力打造智慧校園、無邊界教室，以「創新」的學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」的學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，讓學生提早體驗AI時代數位科技應用與生活型態，提升其跨領域創新及未來職場所需能力。

葛校長強調，龍華科大創校迄今已逾半世紀，將持續追求卓越，堅守務實致用，積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，致力提升創新研發能量，以培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。