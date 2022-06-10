可愛的祖孫情！1名女網友日前要從台北回彰化幫祖母、姑姑拿藥，祖母打電話要她拿健保卡時也拿走5千元，祖母說多餘的錢補貼車馬費和讓她「買點心」，該女網友笑說到底哪裡能買到3000元點心，語氣中透露感謝祖母給的「零用錢」，其他網友則說「好可愛的阿婆」、「嗚嗚嗚害我想奶奶了」。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，她的祖母日前得知她要幫祖母和姑姑拿藥，祖母特地打電話來告知，要她向姑姑拿健保卡與「5千元現金」，她向祖母問說什麼藥需花費5千元，祖母說「藥很便宜，我貼妳從台北到彰化來回的油錢，然後剩下的拿去買點心吃」。

女網友從台北回彰化幫祖母、姑姑拿藥，祖母打電話要她拿健保卡時也拿走5千元，祖母說多餘的錢補貼車馬費和讓她「買點心」，暖心文章讓網友超羨慕。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

原來該祖母想補貼她從台北來回彰化的交通費，該女網友則回應「不是啦？！阿婆！我都30歲了買什麼點心啦」，祖母則強調要原PO路途過程買點心，讓原PO納悶到底哪裡能買到3000元的點心，笑說祖母已經80歲仍活力十足，連她要與祖母通電話都要排隊，「希望她甲霸哩」。

其他網友留言「大方的老人惹人疼」、「好可愛的阿婆」、「阿婆聰明的地方，這樣大家去看他不會有心裡負擔，還會帶各地美食給他」、「可愛阿婆，孝順孫女」、「這才是長者，懂得人情世故」、「好棒喔，期望我以後老了也可以當這樣子的長輩」、「嗚嗚嗚害我想奶奶了，阿婆一定要長命百歲健健康康」。