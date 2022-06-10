彰化基督教醫院與醫師邱足滿間的不續聘爭議延燒，台北市醫師職業工會、邱足滿10日在台北召開記者會，呼籲立法院儘速通過《醫療法》修正案，保障全體受僱醫師勞動權益，彰基回應表示，彰化基督教醫療財團法人共1044位醫師，僅4位主治醫師契約期滿未繼續委任，比例甚低，是正常人事審酌之結果，主治醫師是否適用勞動基準法，為國家政策與立法權限，如何兼顧，均尊重並依法作為。

邱足滿指出，2022年7月10日就連續服務滿25年，醫院企圖躲避只差10天就滿工作25年之退休金，5月30日發出「契約期滿」通知書，等同遭到「實質解僱」，甚至無論她如何努力聯繫，院方均不予回應。半輩子奉獻給彰基醫院，竟換得如此待遇，感嘆主治醫師形同勞權孤兒。

彰基回應指出，醫院年終獎金皆發放2.8個月，4年工年終獎金超過30億以上，不會為了節省32萬元的退休金，故意在邱醫師滿25年前10天契約期滿不繼續委任。

至於，有關主治醫師是否適用勞動基準法，彰基表示，是國家政策與立法權限，現行勞基法並未將主治醫師納入適用範圍，如何兼顧，均為國家政策與立法權限，彰基均予以尊重並依法作為。目前主治醫師雖然不適用勞基法，但彰基安排邱醫師支援分院均有參酌勞基法工作調動五原則精神。

彰基表示，與邱醫師所簽立之主治醫師合約書載明：「一、乙方（指邱醫師）執業地點包括甲方（指彰基）之總院、分院及合作醫院，或派任支援之醫療院所。」邱醫師並未負擔科部主管行政工作，雖支援分院節次增加，但總分院加總的門診節次並未增加。

彰基說，邱醫師透過通訊軟體吿知單位主管擬於領完年終獎金於2022年3月10日離職，依合約規定，即便合約尚未屆期，基於尊重主治醫師專業與意願。由於邱醫師已提前明示去職之意，為避免發生合約屆期後是否委任與否之爭議，以及其委任契約原就於2022年6月30日期滿，故而決定契約期滿不繼續委任。

彰基表示，特別修訂「彰化基督教醫院醫療體系主治醫師退休辦法」，未來服務年限或年齡差距小於等於一年者，得由主管審酌員工情況，向院方提出退休申請，邱醫師1997年7月10日到彰基任職，至1998年6月30日年資為0.9769年，將以0.9769年年資核算退職金，於邱醫師離職時以一次給付，因邱醫師尚未離職，故本院尚未給付給邱醫師。