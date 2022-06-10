王心凌12歲時參加《好彩頭》的青澀模樣出土。（翻攝自華視懷舊頻道、天晴娛樂提供）

甜心教主王心凌近來因陸綜《乘風破浪》翻紅，一首〈愛你〉勾起不少回憶殺。她過往青澀模樣日前也跟著出土。當年年僅12歲的她上陶晶瑩主持節目《好彩頭》大展舞藝，連評審黃子佼都大讚：「表演得非常棒。」黃子佼今（10日）受訪時問起這段往事表示完全失憶，驚呼：「哇，我太驚訝了，這緣份真的太深了！竟然心凌12歲時我就見過她了。」

王心凌1993年、12歲時以本名「王君如」上陶晶瑩主持的華視節目《好彩頭》，參與兒童DISCO舞蹈大賽，憑著超齡舞技一路過關斬將，最後順利過10關，奪得獎金台幣5萬元，年紀小小就頗有大將之風，表現驚豔全場，這段畫面被翻出重播，一度登上YouTube發燒榜，掀起熱議。

黃子佼今在臉書發文表示感到非常驚訝，以為只是主持過王心凌的記者會，當過她的演唱會嘉賓，私底下是朋友吃過飯，沒想到他們間的緣分，這麼早之前就開始了。陶晶瑩也留言回應：「我完全記得！因為她拿到冠軍時，我太興奮了、本來要噴彩帶噴罐為她慶祝，結果我沒注意噴頭方向，噴了自己滿臉……工作人員全部笑翻………」

當年評審黃子佼（右）稱讚王心凌表演很棒。（翻攝自華視懷舊頻道）

黃子佼受訪時表示：「我昨天看到華視（粉絲專頁）Tag我，我嚇瘋了，我完全不記得這件事情！」還透露昨晚上有訊息陶晶瑩，「因為畢竟那個節目是陶子主持的，王心凌也是衛冕者不斷闖關，身為主持人的她應該記憶比較深刻。」

王心凌12歲時參加陶晶瑩（左）主持的《好彩頭》。（翻攝自華視懷舊頻道）

黃子佼也說王心凌從未跟他提過這件事，「節目的評審那麼多還有許志安，她比了那麼多回，我想應該也不記得評審有誰。雖然那時我已經是明星了，或許她記得只是不跟我講，我現在還在等她回訊。」並直喊「覺得這緣份太奇妙」，也讚賞王心凌能在舞台上站那麼久，功底是扎根札得很深。