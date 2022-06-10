民進黨今記者會，民進黨發言人林靜儀表示，政府除興建社會住宅外，也推動社會住宅包租代管，截至5月底，共已媒合超過4萬戶。此外，也持續擴大租金補貼，從6萬戶倍增至12萬戶，多面向推動居住正義。

林靜儀指出，為完備租屋體系法制，政府制定「租賃住宅市場發展及管理條例」，有效協助房東租屋管理及釋出空屋至租賃市場。今年更推出50萬戶租金補貼，可掌握超過6成的租屋契約資訊，逐步促進租屋市場資訊透明及健全發展，讓國內所謂租屋黑市與租屋歧視問題，獲得制度上的改善。

林靜儀表示，政府為鼓勵房東加入社宅包租代管，提供333獎勵，包括「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務。

林靜儀說，在居住政策的推動上，地方政府的角色相當重要。舉例來說，在包租代管政策推動，桃園市政府為全國第一。為推動社宅包租代管，桃園市政府除架設專門網站提供相關服務外，更透過自製漫畫、動畫及Podcast節目等多元行銷的方式，提升民眾對包租代管的認識，第三期包租代管計畫已有五家業者加入，至5月底，桃園市社宅包租代管總媒合件數已達3564，為全國第一。

林靜儀強調，為推動社宅包租代管、健全租屋市場，希望各地方政府都能支持配合，儘速推動，以實現居住正義。